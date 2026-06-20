В Кузбассе выявили незаконную продажу алкоголя в праздничный день. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские в Прокопьевске получили информацию о том, что в магазине на улице Акмолинская продают алкоголь в праздничный день, когда это запрещено. Они провели проверку и подтвердили факт нарушения. 37-летняя работница магазина продала покупателю два литра алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В отношении женщины составили протокол. Ей грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей и конфискация товара.

Также протокол составили на 58-летнюю предпринимательницу, владеющую магазином. Ее обвиняют в нарушении правил продажи алкоголя. Штраф может составить до 40 тысяч рублей. Материалы переданы в мировой суд, алкоголь изъят.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.