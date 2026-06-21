Погода в Кузбассе 22 июня 2026 года: жара до +36 градусов и чрезвычайная пожароопасность

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В понедельник, 22 июня, в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха по области составит +12…+17 градусов, местами +6…+11 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, местами до +36 градусов. Ветер будет северо-восточный, ночью 2–7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков. Возможны туманы.

Погода в Кемерове 22 июня 2026 года

Ночью в Кемерове температура будет в пределах +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус. Ветер северо-восточный, ночью 2–7 метров в секунду, днем 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

22 июня в Кузбассе сохранится высокая пожароопасность (4 класс), а в Топкинском, Таштагольском районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Ранее мы писали, что в Кемерове временно перенесли остановку «Улица Чкалова», а также жительница Кузбасса отдала 1 млн рублей, чтобы «погасить» кредит, который она не брала.