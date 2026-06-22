В Кузбассе поймали водителя-бесправника. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Топках инспекторы ГИБДД поймали водителя, который не имел водительских прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время патрулирования сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 2107». При проверке документов выяснилось, что у мужчины нет права управлять транспортным средством, а ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Кроме того, стекла автомобиля были тонированы не по техническому регламенту. Госавтоинспекция составила три протокола: за управление без прав, за нарушение требований к светопропусканию стекол, за отсутствие страховки ОСАГО. Общая сумма штрафов может составить до 20 500 рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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