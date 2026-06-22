В Кемерове на проспекте Ленина продолжают разбирать трамвайные пути

Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове рабочие демонтируют рельсошпальную решетку на участке от улицы Дзержинского до улицы Чкалова. Об этом сообщает администрация города.

Для разрушения прочного бетонного основания путей дорожники используют тяжелую технику с гидромолотом. Параллельно бригады снимают остатки плиточного покрытия.

Разобранную рельсошпальную решетку вывозят с места работ. Строительный мусор также оперативно удаляют с помощью специального транспорта.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.