В Кузбассе осудили виновника ДТП, в котором пострадала женщина. Фото: прокуратура Кузбасса.

Киселевский городской суд признал виновным ранее судимого 44-летнего жителя Новокузнецка. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

19 июня 2024 года около 13.44 осужденный, управляя автомобилем «ВАЗ-211440» в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Геологическая в Киселевске. При повороте налево он не уступил дорогу встречной машине «AUDI Q3», что привело к столкновению.

В результате ДТП пассажирка иномарки получила тяжкий вред здоровью. Вину мужчина признал. Суд назначил ему 3 года колонии-поселения и запретил управлять транспортными средствами на 2,5 года. Приговор вступил в силу.

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