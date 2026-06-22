За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы более чем на 1 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 19 июня инспекторы ГЖИ Кузбасса проверили 353 многоквартирных дома. Они обнаружили 105 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю управляющие организации оштрафованы на сумму более 1 млн рублей. Составлено 29 административных протокола. Выдано 125 представлений и предостережений.

Принято 13 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий. Вынесено 8 отказов по заявкам УК. С начала года ГЖИ Кузбасса обнаружила более двух тысяч нарушений в работе управляющих компаний.

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