Арест автомобиля заставил кузбассовца вернуть крупный долг

Фото: ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В Новокузнецке мужчина вернул долг знакомому только после ареста автомобиля. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчина занял у приятеля около 600 тысяч рублей, заключив договор займа. Однако в установленный срок деньги не вернул. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Они ознакомили должника с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения. Но мера не помогла. Тогда приставы арестовали один из автомобилей мужчины. Перспектива остаться без машины вынудила новокузнечанина сразу вернуть занятые деньги.

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