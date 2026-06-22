В Кемерове продавца оштрафовали за неоднократную продажу алкоголя подросткам. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по делу о неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним. 51-летняя жительница признана виновной. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

В марте 2026 года женщина продала алкоголь подростку, несмотря на запрет. При этом женщина знала о противоправности своих действий, так как в июле 2025 года ее уже оштрафовали на 15 тысяч рублей за аналогичное нарушение. Сейчас суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.