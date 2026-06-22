В Кузбассе автомобилист насмерть сбил женщину на переходе и скрылся

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Киселевске заключили под стражу автомобилиста, который сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Авария произошла 17 июня в районе Красный Камень. Мужчина за рулем «LADA 210740» наехал на женщину, которая переходила дорогу рядом с остановкой «Березовая роща». После ДТП водитель не остановился, а, наоборот, прибавил скорость, а затем попытался скрыть машину от полиции. Он снял государственные регистрационные знаки и выбросил их, а сам автомобиль оставил в частном секторе. Тем не менее, полицейские нашли и задержали нарушителя.

Суд отправил мужчину в СИЗО на 2 месяца — до 18 августа 2026 года.

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