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НовостиЧто происходит22 июня 2026 8:14

Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении прав жителей кузбасской деревни

В деревне Осиновка жители остались без водоснабжения после коммунальной аварии
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о нарушении прав жителей деревни Осиновка в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще в апреле в населенном пункте произошла коммунальная авария, после чего нарушилось водоснабжение у половины деревни. При этом подвоз воды организован не был. По словам жителей, аналогичная ситуация возникает ежегодно.

В кузбасском следкоме возбудили уголовное дело. О ходе его расследования будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три пьяные подруги подожгли ТЦ после того, как их выгнали из кафе, а также в Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов-кузбассовцев.