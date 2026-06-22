Кузбасские аграрии перевыполнили план

Фото: пресс-служба АПК.

Несмотря на капризы погоды - перепады температур, сильный ветер, обильные осадки – кузбасские аграрии успешно справились с задачами и даже превысили план. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Так, яровыми культурами засеяно почти 824 тысячи гектаров — это 101% от запланированного объема. Общая посевная площадь достигла 915 тысяч гектаров. В том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами занято 489,8 тысячи гектаров, масличными — 280,5 тысячи, кормовыми — 136,7 тысячи, картофелем и овощами — 7,9 тысячи гектаров.

«Сегодня сельское хозяйство — одно из ключевых направлений диверсификации экономики Кузбасса. Мы последовательно создаем условия для развития агропромышленного комплекса, внедрения современных технологий и обновления парка сельскохозяйственной техники», - отметил Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три пьяные подруги подожгли ТЦ после того, как их выгнали из кафе, а также в Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов-кузбассовцев.