Пара пенсионеров на электротрицикле угодила под машину в Кемерове

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

На выходных в Кузбассе произошло 11 ДТП с участием мототехники, в которых травмированы 6 человек, в том числе один подросток. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Одна из аварий произошла на улице Юрия Двужильного. 72-летний водитель электротрицикла и его 71-летняя пассажирка угодили под колеса автомобиля «Шевроле Авео». Как оказалось, пенсионер не спешился не «зебре». Также в ходе проверки выяснилось, что мощность электротрицикла составляет более 1000 Вт. Управление таким транспортным средством требует водительского удостоверения категории «М». В результате ДТП оба пенсионера получили травмы.

Другая авария сучилась на трассе Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк. 40-летний мотоциклист во время обгона столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия», водитель которого заранее подал сигнал поворота и приступил к выполнению маневра. Мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.

А в Ленинске-Кузнецком пострадала 15-летняя водитель питбайка, которая села за руль без мотошлема, попала в яму на дороге и совершила опрокидывание.

Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 2700 нарушений, совершенных водителями мототехники.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три пьяные подруги подожгли ТЦ после того, как их выгнали из кафе, а также в Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов-кузбассовцев.