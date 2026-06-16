Сибиряки спасли кошку с оторванной лапой. Фото: Архив Татьяны Власовой

Новосибирский благотворительный фонд «ВИАВЕТ» помогает четвероногим не только в родном регионе, но и в зоне боевых действий. Одна из самых ярких историй - спасение кошки Пуши, которую буквально вырвали с передовой. Подробности рассказал Горсайт.

Волонтер фонда Татьяна Власова рассказала, что организация поддерживает военнослужащих, у которых на попечении живут животные. Почти в каждом блиндаже, по ее словам, есть кошка или собака.

«Мы вывезли несколько кошек из зоны СВО. Все нашли семьи, кроме Пуши. Она до сих пор у нас. И именно с нее началась наша работа с военными», - пояснила Татьяна.

Три года назад ей позвонил боец Антон: после обстрела дикой кошке, прибившейся к полку, оторвало лапу. Обработать рану не могли - зверь не шел на руки. Местные приюты в Мариуполе и Донецке помочь не брались. Татьяна настояла на вывозе в Новосибирск, хотя задача казалась невыполнимой - своих волонтеров в зоне СВО не было.

Ехать самой в Мариуполь было слишком опасно. Тогда договорились с местным приютом: они ловили кошку, передавали в Москву, а оттуда - в Новосибирск.

«Военные каким-то чудом поймали ее, довезли до Донецка, отправили в столицу. К тому времени у нее гноились глаза, была оторвана лапа, сильнейший стресс», - вспоминает активистка.

По приезде социализация заняла месяцы. Пуша боялась мужчин, днями сидела под шкафом, выходя только поесть в одиночестве.

«Такие животные пугаются любого звука. Спасают только любовь и терпение», - уточнила Татьяна.

Сейчас Пуша живет в школе юного ветеринара «Виавет», где за ней ухаживают дети. Ее хотели пристроить в семью, но она стала талисманом школы. Возможно, позже ее заберет тот самый боец Антон, который проявил к ней участие - после возвращения с СВО.

Историю Пуши Татьяна называет фантастикой:

«Это теория шести рукопожатий: незнакомые люди из разных городов объединились, чтобы спасти одну кошку».

К слову, на попечении фонда — около 15 питомцев в зоне СВО. Каждый месяц туда отправляют корм и лекарства. Сейчас собирают вет-аптечки для передовой.