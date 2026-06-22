За неделю 30 кузбассовцев попали в больницу с острыми отравлениями и укусами змей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе, с 15 по 21 июня, в отделение острых отравлений Кемеровской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского госпитализировали 30 человек, включая троих детей. Об этом сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Большая часть пациентов уже успешно выписана домой с выздоровлением, а остальные продолжают получать необходимое лечение в стационаре.

Чаще всего причиной госпитализации становилось острое отравление алкоголем (этанолом). Второе место заняли опасные ожоги от прижигающих ядов и бытовой химии, а третье - передозировка и бесконтрольный прием лекарств. Кроме того, за помощью к токсикологам обратились два человека, пострадавших от укусов змей.

Чтобы избежать трагедии, врачи призывают кузбассовцев строго соблюдать меру при употреблении спиртного, прятать бытовую химию и таблетки от детей и ни в коем случае не заниматься самолечением, а при первых симптомах отравления сразу вызывать спасателей по номеру 112.

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