В Кузбассе снизят налоги для предпринимателей, которые переведут бизнес в регион

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк предложил ввести новую льготу для предпринимателей - снизить ставки по упрощенной системе налогообложения тем, кто переведет бизнес в наш регион.

Вопрос сложной экономический ситуации в очередной раз поднимался сегодня на аппаратном совещании в правительстве. Глава региона отметил, что кризис в угольной отрасли продолжается, поэтому необходимо поддерживать дополнительные точки роста, в частности, малый и средний бизнес.

В рамках инициативы планируется снизить ставки по упрощенной системе налогообложения тем, кто в 2026 году переведет бизнес в Кузбасс из других регионов:

- Для тех, кто платит по системе «доходы минус расходы» – с 15% до 7,5%;

- Для тех, кто платит с доходов – с 6% до 2%.

Льготу смогут получить предприниматели, занимающиеся определенными видами деятельности, среди которых транспортные услуги, строительство зданий, IT-сфера и др.

Чтобы поддержка работала на реальный бизнес, а не на фирмы-призраки, предоставлять ее будут тем предпринимателям, которые приобрели или взяли в аренду недвижимость в Кузбассе.

В ближайшие дни законопроект будет передан на рассмотрение депутатам.

Ранее мы писали, что бывший председатель правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве на 72 млн рублей.