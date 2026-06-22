В Кузбассе отпраздновали выпускной воспитанники кадетских корпусов

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В регионе состоялся торжественный выпуск воспитанников губернаторских образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В этом году со знаменами своих учебных заведений попрощались 349 ребят. Среди них выпускники кадетской школы полиции, кадетской школы МЧС, женской гимназии и многопрофильного лицея.

Глава региона тепло поздравил вчерашних школьников с вступлением во взрослую жизнь, подчеркнув, что будущее страны теперь во многом зависит от их знаний, упорного труда и гражданской позиции. Губернатор поблагодарил педагогов и родителей за достойное воспитание смены и пообещал, что областные власти продолжат делать все возможное, чтобы открывать для кузбасской молодежи новые возможности в науке, творчестве и карьере.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три подруги подожгли кафе после того, как их попросили покинуть заведение, а еще в Кузбассе ожидается потепление до +34 градусов.м