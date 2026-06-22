В Кузбассе криминальная парочка отправится в колонию

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В Киселевске суд вынес приговор 34-летней женщине и ее 44-летнему сожителю, которые обвинялись в распространении наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В течение нескольких месяцев гражданские супруги распространяли через «тайники» запрещенные вещества. Задержали парочку при попытке сбыть очередную партию наркотиков. Свою вину в совершении преступления фигуранты полностью признали.

Суд назначил женщине 4,5 года колонии общего режима, ее сожителю – 5 лет колонии строгого режима. Кроме того, по ходатайству прокурора в собственность государства конфискованы сотовые телефоны супругов и 200 тыс. рублей, полученные ими продажи наркотиков.

Ранее мы писали, что бывший председатель правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве на 72 млн рублей.