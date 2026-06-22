Экспорт кузбасского угля вырос почти на 20%, несмотря на дефицит рабочих рук

Фото: архив "КП". Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года кузбасские угольщики добыли 77,7 миллиона тонн угля, что на 5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

Несмотря на общее снижение добычи, в мае наметился рост переработки сырья - этот показатель увеличился на 3,2% и составил 12,6 миллиона тонн.

Также в конце весны заметно выросли объемы отгрузки топлива во всех направлениях - до 15,1 миллиона тонн. Основной рост пришелся на экспортные поставки, куда ушло 9,9 миллиона тонн угля (рост на 19,9% к уровню прошлого года). В восточном направлении кузбасские предприятия даже перевыполнили план, отгрузив 4,48 миллиона тонн.

Средняя зарплата в отрасли увеличилась до 116 900 рублей, однако число работников на угледобывающих предприятиях продолжает падать: по актуальным данным, штат сократился на 7 500 человек и составил 82 100 сотрудников.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три подруги подожгли кафе после того, как их попросили покинуть заведение, а еще в Кузбассе ожидается потепление до +34 градусов.