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НовостиОбщество22 июня 2026 11:20

В Кемерове временно запретят парковку автомобилей из-за выставки

Возле Музея изобразительных искусств Кузбасса временно ограничат остановку и стоянку транспорта
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: администрация Кемерова.

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове временно изменятся правила парковки в самом центре города. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения введут в районе Музея изобразительных искусств Кузбасса на Советском проспекте, 48. С 20.00 22 июня до 16.00 23 июня здесь будет полностью запрещена остановка и стоянка автотранспорта.

Временные неудобства для водителей связаны с подготовкой и открытием крупного выставочного проекта «Искусство впечатления. Импрессионизм».

Кемеровчан просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее выбирать альтернативные места для стоянки своих машин.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три подруги подожгли кафе после того, как их попросили покинуть заведение, а еще в Кузбассе ожидается потепление до +34 градусов.