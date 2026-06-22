Миллион рублей за погибший мед: кузбасское фермерское хозяйство поплатилось за опасную обработку полей

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Шесть прокопьевских пчеловодов успешно отсудили крупную сумму у фермерского хозяйства, по вине которого погибли их пасеки. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Истцы обратились в суд после того, как на их участках произошел массовый мор насекомых. Экспертиза показала, что причиной экологического ЧП стала обработка полей рапса пестицидами, которую фермеры провели с грубыми нарушениями.

Ранее агронома этого хозяйства уже привлекли к административной ответственности за игнорирование правил обращения с химикатами.

Оценив масштаб ущерба, суд признал требования пасечников обоснованными и взыскал с хозяйства в пользу пострадавших материальный ущерб, упущенную выгоду и судебные расходы - общая сумма выплат превысила один миллион рублей.

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