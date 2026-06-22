Домохозяйка из Кемерова поборется за победу в кулинарном баттле на телевидении

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!".

23-летняя жительница Кемерова Снежана Лаукерт стала участницей нового выпуска второго сезона популярного кулинарного проекта «Домохозяйки против шефов».

Шоу представляет собой захватывающий баттл между профессиональными поварами под предводительством Константина Ивлева и женским отрядом домохозяек во главе с Ольгой Картунковой.

Снежана, которая ранее уже доходила до финала в телепроекте «Молодые ножи», призналась, что пришла на шоу исключительно за победой и яркими эмоциями.

В новом выпуске участникам предстоит пройти три непростых испытания: от классических рецептов до презентации авторских блюд. Оценивать кулинарные шедевры будет звездный дегустатор - блогер и телеведущий Алексей Столяров.

Программа выйдет в эфир сегодня, 22 июня, в 19.00.

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