В Новокузнецке прокуратура заставила предприятие купить работникам спецодежду

Фото: прокуратура Кузбасса.

Прокуратура провела проверку на новокузнецком транспортном предприятии и выявила грубые нарушения прав сотрудников. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Проверяющие установили, что кондукторов не обеспечивали необходимыми средствами индивидуальной защиты, а руководство компании нарушало порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

По итогам проверки директору предприятия внесли прокурорское представление, а виновных должностных лиц оштрафовали на общую сумму 24 тысячи рублей.

После вмешательства прокуроров транспортная компания исправила ситуацию: для работников быстро закупили новые сигнальные жилеты, специальную обувь и рабочие костюмы, а отпуска теперь предоставляются строго по утвержденному графику.

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