Кузбассовец зарезал женщину из-за бутылки водки

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таштаголе под стражу заключен местный житель, обвиняемый в совершении жестокого преступления. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Кровавый инцидент произошел в период с 17 по 18 июня в одном из частных домов Таштагола. По версии следствия, во время застолья между обвиняемым и его знакомой вспыхнула внезапная ссора из-за бутылки водки. В пылу конфликта мужчина схватил нож и нанес женщине один сильный удар. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали по горячим следам, и уже на следующий день ему предъявили официальное обвинение в убийстве. Учитывая тяжесть преступления, суд отправил фигуранта под арест на два месяца.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три подруги подожгли кафе после того, как их попросили покинуть заведение, а еще в Кузбассе ожидается потепление до +34 градусов.