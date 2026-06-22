«Бизнес-Фест» в Кемерове собрал около 2 000 предпринимателей

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В честь 185-летия Сбера в Кузбассе во второй раз прошло громкое и яркое событие в сфере бизнеса, которое собрало около 2 000 участников. Основной акцент в работе площадки был сделан на малый бизнес, который является основой экономики. Но среди желающих послушать спикеров были не только предприниматели, а все желающие расти и развиваться в своём деле, ведь в программе встречи поднимались темы, актуальные для любого человека.

«Сегодня у нас появилась отличная возможность встретиться с большим количеством предпринимателей, представителями самых разных направлений, чтобы поговорить на темы, которые являются актуальными, как никогда, – об устойчивости бизнеса. В прошлом году после проведения встречи мы увидели отклик от нашей аудитории и налаживающийся диалог между участниками и партнёрами. Это объединяет, заряжает и это то, ради чего мы вообще проводим такие мероприятия, поэтому мы будем продолжать начатую практику», – отметил управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Валерий Белозёров.

Среди спикеров программы были топовые лидеры в сфере бизнеса страны. В их числе –основатель сети салонов «Персона» и «Бьюти парк», визионер, лидер индустрии «Человек. Красота и здоровье» Игорь Стоянов; предприниматель, инвестор, основатель и экс-владелец сети магазинов «Мосигра» Дмитрий Кибкало; сооснователь федеральной сети фастфуда «Безумно. Крутая шаурма» Евгений Голов. Завершил программу выступлений призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, который тоже рассказал о своих секретах успеха.

«Сегодня я поделился с аудиторией своим опытом на тему создания устойчивости и эффективности компании при помощи искусственного интеллекта. Весь мой бизнес пропитан этими технологиями, многие процессы автоматизированы. Я уверен, что эта информация будет актуальна абсолютно для всех направлений деятельности мелких и крупных предпринимателей. Если кто-то ещё не пользуется ИИ, вам необходимо срочно познакомиться с этими возможностями и использовать их. Новые технологии позволят вам оставаться в числе лидеров в вашем сегменте рынка, – поделился Дмитрий Кибкало. – Мы все хотим впитать лучшие практики, а такие встречи – отличный способ обменяться идеями. Сегодня я уже поговорил с некоторыми местными предпринимателями, мы договорились о дальнейшем общении и сотрудничестве».

«БизнесФест» колесит по стране, но программа в каждом городе разная. Как отметили организаторы, при подборе спикеров и выборе тем, они учитывают региональную экономическую ситуацию, предлагая участникам актуальную информацию. Важный момент – привлечение местных бизнесменов, которые делятся историями развития своего дела на территории отдельного региона, понимая территориальный контекст. От Кузбасса на встрече в этот раз выступил основатель бренда одежды и аксессуаров «MySiberia» Вячеслав Шуклин.

«Всегда интересно послушать истории об опыте наших местных предпринимателей, поэтому наравне с топовыми спикерами в сегодняшней программе было очень интересно познакомиться с Вячеславом Шуклиным. Он привёл конкретные примеры, которые понятны для местных бизнесменов. Упомянул и о болезненных моментах, о нюансах, которые волнуют многих. Это было очень ценно. При возможности, я обязательно посещаю такие встречи, чтобы посмотреть структуру бизнеса в разных областях, познакомиться с путями развития и сделать полезные выводы для своего дела. Общение в сообществе предпринимателей помогает делать большие шаги в своём бизнесе», – считает директор кемеровского рекламного агентства Наталья Бессонова.

Как отметили эксперты, кузбассовцы проявили большой интерес к мероприятию. Организаторы видят здесь хороший потенциал для обсуждения различных тем и развития малого бизнеса, поэтому аналогичные масштабные встречи станут традицией для региональных предпринимателей.