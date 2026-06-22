Банк России зафиксировал рост поставок кузбасского угля на мировые рынки

Фото: архив "КП". Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно свежему июньскому докладу Банка России «Региональная экономика», угольные компании Сибири и Дальнего Востока начали активно наращивать объемы добычи и отгрузки сырья благодаря росту спроса за рубежом.

В частности, в Кемеровской области за март и апрель экспорт угля подскочил на 13,5% после трехмесячного падения, что помогло значительно замедлить годовое снижение добычи в Кузбассе.

Как отметил управляющий кемеровским Отделением Банка России Сергей Драница, позитивная динамика связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке и повышенным мировым интересом к энергоресурсам, из-за чего выросли и спрос, и цены на кузбасское топливо. Дополнительным бонусом для компаний стала рассрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых, позволившая направить свободные средства на операционные нужды. Логистические потоки частично перераспределили с перегруженного восточного направления на порты Северо-Запада и Юга страны.

В то же время эксперты отмечают спад потребительской активности внутри региона: например, представители федеральной сети быстрого питания сообщили о потере до 20% клиентов.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще экс-главу правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам колонии.