Погода в Кузбассе 23 июня 2026 года: до +31 градуса и чрезвычайная пожароопасность

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 23 июня 2026 года сохранится аномально жаркая погода. Воздух местами прогреется до +31 градуса, а в ряде территорий будет действовать высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. По данным синоптиков, местами по региону сохранятся температуры +30 градусов и выше.

Ночью по области температура составит +12...+17 градусов, местами +6...+11. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Ветер будет юго-восточным со скоростью 3-8 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Местами возможны туманы, дымка и мгла.

Погода в Кемерове 23 июня 2026 года

В областной столице ночью ожидается +13...+15 градусов, днем +27...+29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Осадков не прогнозируется. Ожидаются дымка и мгла.

Высокий риск природных пожаров

Показатель горимости на 23 июня 2026 года прогнозируется на уровне третьего класса, местами четвертого. В Топкинском и Таштагольском районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Специалисты напоминают жителям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры и не использовать открытый огонь вблизи лесных массивов и сухой растительности.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще экс-главу правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам колонии.