Почти 9 млрд рублей потратят на строительство дороги к аэропорту в Шерегеше

Фото: архив "КП". Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция автодорог Кузбасса на сайте госзакупок разместила тендер - ищут подрядчика для строительства автомобильной дороги к будущему аэропорту популярного курорта Шерегеш.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет внушительные 8 910 882 660 рублей, а заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля.

Согласно условиям контракта, победителю предстоит подготовить всю проектную документацию до конца мая 2028 года, а завершить строительные работы - до 30 сентября 2031 года.

Стоит напомнить, что первый тендер на эту дорогу объявляли еще весной 2024 года, но тогда проект оценивался скромнее - в 7,4 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще экс-главу правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам колонии.