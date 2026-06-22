В Новокузнецке проведут массовое медобследование горожан в торговом центре

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Жители Новокузнецка смогут быстро и совершенно бесплатно пройти диагностику здоровья у ведущих специалистов. Об этом рассказали в администрации города.

Профилактическое обследование организуют врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г. П. Курбатова. Всем пришедшим предложат сделать анализ крови на сахар, измерить рост, вес и мышечную силу рук, проверить насыщение крови кислородом, а также пройти спирометрию и определить уровень угарного газа в выдохе (актуально для курильщиков).

Мобильный медицинский пункт развернется 23 июня с 12.00 до 17.00 на первом этаже торгово-развлекательного центра «СитиМолл» (улица Кирова, 55), на площадке рядом со сценой. Для прохождения обследования не нужна предварительная запись, достаточно просто взять с собой паспорт и полис ОМС.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще экс-главу правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам колонии.