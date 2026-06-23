В День молодежи в Кемерове пройдет праздник на Притомской набережной

Фото: Евгений Горбачев | Газета «Кемерово».

В День молодежи в Кемерове пройдет праздник в амфитеатре на Притомской набережной за Московской площадью. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятия состоятся 28 июня. В 17:00 свою работу начнут тематические локации с разнообразными активностями. В 18:00 наградят представителей молоднжных организаций и победителей городского конкурса «Молодое лицо города». А затем запланирована концертная программа, в частности выступление вокальной группы «НАСТРОЕ» и кавер-группы «Сделай громче». Завершится праздник в 21.00.

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