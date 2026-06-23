В Кузбассе фермер заплатит более 1 млн за гибель пчел

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В Прокопьевске суд взыскал более 1 млн рублей с фермерского хозяйства за гибель пчел. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

С иском обратились шестеро пчеловодов – они требовали возместить материальный и моральный ущерб. На их пасеках произошла массовая гибель насекомых после того, как фермер обработал посевы рапса пестицидами.

Пчеловодов признали потерпевшими. Решением суда с ответчика в пользу каждого из них взысканы материальный ущерб, упущенная выгода и судебные расходы на общую сумму более 1 миллиона рублей.

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