В Кемерове на три часа отключат светофор на улице Инициативной

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Сегодня в Кемерове временно не будет работать светофор по улице Инициативная, 1. Об этом предупредили в городской администрации.

Светофор перестанет показывать сигналы с 09:00 до 12:00. В это время специалисты горэлектросети будут проводить плановые ремонтные работы, требующие отключения электричества.

Водителям нужно руководствовать правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее мы писали, что бывший председатель правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве на 72 млн рублей, а также в Новокузнецке сократили вредные выбросы в атмосферу более чем на треть.