В Кузбассе настойчивость врача позволила диагностировать рак у пациента

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса.

Внимательность врача Гурьевской районной больницы позволила диагностировать рак у пациента. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Мужчину с подозрениями на инородное тело в бронхах и отправили на эндоскопию. Врач-эндоскопист Никита Цейзер обнаружил в легком плотное скопление фибринозных масс и взял фрагмент для отправки на гистологическое исследование. Результат не подтвердил наличие новообразования, однако медик настоял на повторном заборе материала, так как клиническая картина говорила об обратном.

В результате был установлен диагноз - высокодифференцированная плоскоклеточная карцинома. Теперь обследованием и лечением пациента занимаются онкологи.

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