В Кузбассе студент украл магнитолу из автомобиля

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске по горячим следам задержали 19-летнего студента техникума, который украл из автомобиля акустическую систему стоимостью 17 тысяч рублей. Теперь молодому человеку грозит пять лет лишения свободы.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, ночью парень заметил на парковке необорудованный сигнализацией ВАЗ. Через незапертый багажник студент забрался в салон и похитил сабвуфер, моноблок, усилитель и магнитолу - все это оставил для себя.

Возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Кузбассе учредят новое почетное звание для учителей, а также в Прокопьевске три пьяные подруги подожгли ТЦ после того, как их выгнали из кафе.