В Кузбассе организатор нракошопера получил всего 5 лет колонии

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Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в незаконном сбыте наркотиков и вовлечении в преступление подростка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Кемеровчанин организовал интернет-магазин по продаже наркотических веществ, чтобы заработать денег. К работе привлек нескольких знакомых, в том числе несовершеннолетнего парня. Роли и обязанности между участниками были распределены. Обвиняемый должен был передавать оптовые партии лично либо отправлять информацию о местонахождении «закладок» другому члену группы. Тот - забирать, хранить и фасовать на розничные дозы, а затем делать «тайники».

Отмечается, что подсудимый признал вину и помогал раскрыть преступления.

Суд назначил мужчине 5 лет 4 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 50 000 рублей.

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