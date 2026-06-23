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НовостиПроисшествия23 июня 2026 3:51

В Кузбассе организатор нракошопера получил всего 5 лет колонии

Кемеровчанин обвинялся в сбыте наркотиков и вовлечении в преступление подростка
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в незаконном сбыте наркотиков и вовлечении в преступление подростка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Кемеровчанин организовал интернет-магазин по продаже наркотических веществ, чтобы заработать денег. К работе привлек нескольких знакомых, в том числе несовершеннолетнего парня. Роли и обязанности между участниками были распределены. Обвиняемый должен был передавать оптовые партии лично либо отправлять информацию о местонахождении «закладок» другому члену группы. Тот - забирать, хранить и фасовать на розничные дозы, а затем делать «тайники».

Отмечается, что подсудимый признал вину и помогал раскрыть преступления.

Суд назначил мужчине 5 лет 4 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 50 000 рублей.

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