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В Кузбассе еще 18 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ - опубликованы результаты экзаменов по физике и обществознанию.

По физике максимального результата добились сразу 14 старшеклассников (в прошлом году таких было двое). По обществознанию 100 баллов заработали четверо ребят (в прошлом году был один).

«Растет также число выпускников, которые сдали на максимальный результат сразу два экзамена. В прошлом году 200 баллов набрали пять ребят, в этом году их уже шестеро, при том, что экзаменационный период еще не окончен», - отметил губернатор Илья Середюк.

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