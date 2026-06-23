В Кузбассе начали массово распространять памятки о поведении при тревоге

Фото: архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях муниципальных администраций, музеев и спортивных объектов Кузбасса (например, мэрии Прокопьевска, стадиона «Химик» и музея «Красная Горка» в Кемерове, Управления ЗАГС Кузбасса) одновременно появились видеоролики с инструкциями на случай воздушной тревоги.

Как сообщают подписчики официальных пабликов, в опубликованных памятках детально описывается алгоритм действий при получении опасного сигнала. При этом авторы постов не уточняют, планируются ли в Кузбассе какие-либо учения или проверки систем оповещения.

Публикации носят исключительно дежурный профилактический характер: жителям рекомендуют сохранять спокойствие, найти безопасное место в квартире подальше от окон (например, в коридоре или ванной) и обязательно поделиться этой информацией с близкими.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.