Житель Кузбасса решил конфликт при помощи ножа и получил 2,5 года колонии

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В Гурьевском округе вынесен приговор мужчине, который порезал ножом соседа во время конфликта. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Горожанин признан виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Год назад он пошел на разборки к соседу, который накануне оскорбил его сына. Во время ссоры мужчина ударил пострадавшего ножом в живот.

Суд приговорил жителя Гурьевского округе к 2,5 годам колонии общего режима.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, как долго в Кемерове сохранится мгла от лесных пожаров в Красноярском крае, а также в Кузбассе ввели ограничения на продажу топлива на ряде АЗС.