В Кузбассе мужчина выкинул знакомого из окна

Фото: архив КП. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе 22-летнему мужчине, который вытолкнул знакомого из окна, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла ночью 19 июня 2026 года. Мужчина во время ссоры толкнул приятеля в открытое окно квартиры на третьем этаже. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Сейчас на месте работают следователи. Уже допрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, как долго в Кемерове сохранится мгла от лесных пожаров в Красноярском крае, а также в Кузбассе ввели ограничения на продажу топлива на ряде АЗС.