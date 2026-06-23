В Кузбассе определили парки и скверы, которые благоустроят в 2027 году

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе подвели итоги масштабного голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Свое мнение выразили более 314 тысяч жителей региона. Абсолютным лидером по числу голосов стал второй этап обновления кемеровского парка «Антошка» - этот проект поддержали 11 693 человека.

В Новокузнецке наибольшую активность проявили сторонники обновления аллеи на проспекте Авиаторов (7 656 голосов). Также в число победителей народного отбора вошли сквер Мартовского восстановления в Ленинске-Кузнецком, сквер «Школьный» в Белове, пешеходная зона по улице Московской в Юрге и городской парк на улице Софьи Перовской в Анжеро-Судженске.

Глава региона поблагодарил кузбассовцев за неравнодушие, отметив, что программа по формированию комфортной городской среды реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе партии «Единая Россия».

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