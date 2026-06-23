В Кемерове демонтировали больше половины старых трамвайных путей

Фото: администрация Кемерова.

Дорожные службы Кемерова демонтировали больше половины трамвайных путей на ремонтируемом участке проспекта Ленина. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы полностью завершены на отрезке длиной 187 метров, в то время как общая протяженность ремонтной зоны от улицы Дзержинского до улицы Чкалова составляет 320 метров.

Сейчас на оставшемся участке вовсю задействована тяжелая техника с гидромолотами: бригады разбивают прочное бетонное основание, разбирают рельсошпальную решетку и старое плиточное покрытие, после чего оперативно вывозят строительный мусор.

Городские власти напоминают, что демонтаж ведется в рамках первого этапа масштабной модернизации инфраструктуры трамвайного маршрута №10, из-за чего на проспекте Ленина продолжают действовать временные ограничения для автомобильного транспорта.

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