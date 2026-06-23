В Новокузнецке 24 июня стартует новый этап гидравлических испытаний

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С завтрашнего дня в Новокузнецке стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом напомнил глава города Денис Ильин.

‎С 24 июня по 7 июля работы пройдут в контуре котельной поселка Притомский. На это время жители останутся без горячей воды.

«Гидравлические испытания - ‎это необходимая проверка состояния сетей перед новым отопительным сезоном. Прошу отнестись с пониманием», - обратился к жителям Денис Ильин.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, как долго в Кемерове сохранится мгла от лесных пожаров в Красноярском крае, а также в Кузбассе ввели ограничения на продажу топлива на ряде АЗС.