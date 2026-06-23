Власти Кузбасса приняли решение о закрытии легендарного проектного института

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Правительство Кузбасса приняло решение о ликвидации государственного бюджетного учреждения «Проектный институт «Кузбасспроект».

Как указано в официальном распоряжении за подписью главы регионального правительства Андрея Панова от 22 июня, контроль за процедурой закрытия возложен на министерство строительства Кузбасса. Специальную ликвидационную комиссию должны сформировать в течение двух недель.

Напомним, что институт, ранее известный как «Кузбассгорпроект» с 1957 года и являлся ключевым разработчиком генеральных планов большинства городов региона, а также автором проектов сотен жилых домов, больниц и стадионов. В своем современном статусе учреждение воссоздали в 2019 году для разработки документации в рамках реализации ключевых национальных проектов, однако теперь его история официально завершена.

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