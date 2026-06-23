Полпред президента в СФО оценил строительство ключевых проектов в Кемерове

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Вместе с главой региона полпред проехал по ключевым строительным площадкам областного центра, чтобы оценить реализацию масштабных социальных и образовательных проектов. Одним из главных пунктов программы стал осмотр инновационного образовательного комплекса «Школа 21», предназначенного для подготовки IT-специалистов нового поколения. Работы на этом уникальном объекте идут хорошими темпами, запуск запланирован уже на февраль.

Также Анатолий Серышев и Илья Середюк проинспектировали капитальный ремонт школы №10, которая в новом учебном году примет 650 детей в современных классах с цифровыми лабораториями.

Кроме того, полпред оценил мемориальный комплекс с памятником Александру Невскому, который станет важным историческим символом и новой точкой притяжения для кемеровчан.

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