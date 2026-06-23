Кемеровчанку осудили почти на 8 лет за неудавшуюся попытку сменить работу

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове вынесен приговор в отношении местной жительницы, ранее работавшей поваром-сушистом. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Женщину признали виновной в попытке незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Следствие установило, что в феврале 2026 года подсудимая вместе со своим сожителем решила быстро поправить финансовое положение. Через интернет они договорились с неустановленными лицами о продаже крупной партии запрещенных веществ весом около 8,5 грамма. Женщина успела расфасовать наркотики на разовые дозы для раскладывания по тайникам-закладкам, однако завершить задуманное паре не дали сотрудники правоохранительных органов.

С учетом возраста и личности суд приговорил кемеровчанку к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вынесенный вердикт пока не вступил в законную силу.

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