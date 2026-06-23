В Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о подробностях рабочей встречи с полномочным представителем президента РФ в Сибири Анатолием Серышевым.

Глава региона подробно доложил полпреду о текущей ситуации в Кемеровской области и планах по развитию ключевых сфер. Несмотря на внешние экономические вызовы, областные власти продолжают планомерно решать стратегическую задачу по диверсификации экономики и снижению ее зависимости от угольного сектора. На эти цели региону уже удалось привлечь свыше 237 миллиардов рублей частных инвестиций, благодаря чему в Кузбассе появилось около 8,3 тысячи новых рабочих мест.

В приоритете у команды правительства - поддержка проектов в сфере туризма, логистики, переработки и агропромышленного комплекса. Запуск первых знаковых объектов в этих отраслях запланирован уже на этот год.

Кроме того, на встрече обсудили подготовку Кузбасса к Единому дню голосования, который пройдет в сентябре, включая выборы депутатов в Государственную Думу.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.