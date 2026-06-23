Кузбассовец выслушал приговор за продажу сигарет в магазине жены

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе вынесен приговор 66-летнему местному жителю за незаконный оборот немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Кузбасса.

Выяснилось, что пожилой мужчина работал продавцом в продуктовом магазине, принадлежащем его супруге. С декабря 2023-го по октябрь 2024 года он незаконно хранил в торговой точке крупную партию контрафактных сигарет, купленных у неизвестного поставщика для последующей перепродажи.

Незаконный бизнес пресекли сотрудники ФСБ во время спецоперации: из павильона изъяли 2 631 пачку сигарет без обязательных акцизных марок на общую сумму свыше 114 тысяч рублей.

Фигурант полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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