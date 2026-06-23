В Кемерове еще три незаконных киоска и один фудтрак пойдут под снос

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове будут демонтированы еще три нестационарных торговых объекта. Соответствующее постановление уже подписано мэром и опубликовано на официальном портале городских властей.

Согласно документу, под снос пойдут торговый павильон, расположенный северо-восточнее дома №25 по Московскому проспекту, популярный фудтрак на Кузнецком проспекте (юго-западнее торгового центра «Легенда») и уличный киоск юго-западнее дома №39 по улице Осиновской.

Все работы по демонтажу, транспортировке и хранению имущества, находящегося внутри торговых точек, выполнит специализированный подрядчик за счет бюджета.

Владельцам объектов необходимо полностью освободить указанные площадки до 31 декабря 2026 года.

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