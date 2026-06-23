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НовостиЧто происходит23 июня 2026 10:32

Кузбассовец не смог оспорить штраф за остановку на месте для инвалидов

Остановка на месте для инвалидов ради разгрузки тяжелых вещей обернулась для кузбассовца штрафом
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Кузбассовцу не удалось оспорить штраф в пять тысяч рублей за парковку на месте для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в объединенном персс-центре судов Кузбасса.

Мужчина обратился в Ижморский районный суд с жалобой на постановление сотрудника Госавтоинспекции. В свое оправдание он указал, что припарковал автомобиль в неположенном месте всего на несколько минут - исключительно ради того, чтобы разгрузить тяжелый товар для ближайшего магазина.

Однако судья оставил решение ГАИ в силе, подчеркнув, что закон категорически запрещает не только длительную стоянку, но и кратковременную остановку на местах для инвалидов, если у водителя нет на это законного права.

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