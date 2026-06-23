Мэр Кемерова назвал проекты благоустройства, выигравшие народное голосование

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов подвел итоги народного голосования за объекты благоустройства на 2027 год. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Всего жители областного центра отдали более 75 тысяч голосов за различные городские площадки, определив 13 победителей.

Абсолютным лидером голосования не только в городе, но и во всем Кузбассе стал парк «Антошка» - за второй этап его обновления высказались почти 11,7 тысячи человек. Также среди выигравших проектов - второй этап сквера «Искусств», первый этап Аллеи Героев, сквер у школы №94 и ряд пешеходных тротуаров (включая участки на улицах Нахимова, Юрия Двужильного, Пролетарской и проспекте Ленина).

Градоначальник напомнил, что все работы проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что в Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.