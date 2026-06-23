В Кузбассе завели дело из-за нападения бездомного пса на маленького самокатчика

Фото: архив "КП". Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители начали проверку после инцидента с нападением бездомной собаки на ребенка в Белове. Об этом сообщили в прокуратуре и следственном комитете Кузбасса.

Мать пострадавшего рассказала в соцсетях, что агрессивное животное набросилось на ее ребенка, когда тот катался на самокате по аллее на улице Юбилейной.

После ее обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину следователи оперативно возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Параллельно прокуратура региона даст правовую оценку тому, как местные власти исполняют закон об ответственном обращении с животными.

Ведомства взяли расследование под жесткий контроль и призывают жителей Кузбасса сообщать о всех подобных случаях нападений по телефону дежурного следователя: +7(939)821-17-40.

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